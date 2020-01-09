Новиков-старший присоединился к тренерскому штабу своего сына в московском «Динамо» Ранее лучший гвардеец в истории бело-голубых работал в ФК «Сочи».

Александр Новиков, отец главного тренера «Динамо» Кирилла Новикова, заключил контракт с московским клубом. 64-летний специалист будет помогать своему сыну в тренерском штабе бело-голубых. К своим обязанностям Новиков-старший приступит уже завтра 10 января, сообщает официальный сайт ФК «Динамо».

«С утра перед подписанием контракта успел побывать на базе в Новогорске, встретил знакомые лица, – рассказал Новиков-старший в интервью пресс-службе клуба. – Ощущение, что вернулся домой. В «Динамо» все родное, рад вновь оказаться здесь. Я вырос в «Динамо», являюсь воспитанником этого прославленного клуба. В 17 лет начал играть за дубль. А в 20 лет дебютировал за основу. Смело могу сказать, что «Динамо» – моя жизнь.

Когда поступило приглашение от Кирилла, сразу ответил согласием. Кирилл – самостоятельный тренер, хорошо разбирается в футболе, настало время, чтобы он начал работать в Премьер-Лиге. Мы понимаем друг друга с полуслова, мыслим одинаково. При необходимости всегда готов помочь ему советом.

В «Динамо» хороший состав, много талантливой молоднжи, с которыми мне довелось поработать еще в Академии имени Льва Яшина. Плюс красивый и уютный стадион. В прошлом году дважды приезжал в Петровский парк – сначала как зритель на матч открытия с тульским «Арсеналом», а затем в качестве тренера ФК «Сочи».

Александр Новиков – рекордсмен клуба по количеству матчей в чемпионатах страны. На его счету 327 игр и девять голов в высшей лиге чемпионат СССР. Всего же защитник с 1975 по 1987 годы сыграл 395 встреч за бело-голубых. Новиков-старший становился чемпионом СССР в 1976 году, а также дважды выигрывал Кубок (в 1977 и 1984 годах).

38-летний Кирилл Новиков 5 октября сменил в должности главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова (изначально в качестве и.о.) Первую часть сезона бело-голубые закончили на восьмом месте, набрав в 19 турах 24 очка.