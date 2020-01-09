Гендиректор «Зенита» опроверг слухи о том, что Кокорин может уйти в аренду Пресса «сватала» форварда в голландский «Фейеноорд».

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На днях в СМИ появилась сообщения о том, что Александр Кокорин может быть до конца сезона отдан в аренду голландскому «Фейеноорду», где сейчас работает бывший тренер «Зенита» Дик Адвокат. Генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев эту информацию опроверг.

«Ведущих игроков в аренду мы не отдаем, – заявил Медведев в интервью Чемпионат.com – Кокорин с Малкомом проходил этап реабилитации и сейчас присоединится к команде на сборе в Катаре. В зимнее окно мы не собираемся никого покупать, продавать или арендовать».

28-летний Кокорин не играл в футбол на профессиональном уровне с 7 октября 2018 года, когда «Зенит» на своем поле обыграл «Краснодар» (2:1). В прошлом году Александр провел четыре месяца в колонии общего режима в Белгородской области и был освобожден 6 сентября по процедуре условно-досрочного освобождения.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Краснодар» на 10 очков.