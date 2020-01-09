СМИ: «Арсенал» предложил контракт Кавани Об этом сообщает El Chiringuito.

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани может перебраться в чемпионат Англии. Согласно источнику, он привлек внимание «Арсенала», который готов подписать с ним соглашение летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что на игрока сборной Уругвая также претендует «Атлетико», однако, французы заблокировали его переход этой зимой. Клуб хочет, чтоб 32-летний нападающий отработал свое соглашение, которое в силе до конца сезона.

В текущем сезоне нападающий провел 13 матчей, забил пять голов и отдал один голевой пас. Его трансферный лист оценивается в 25 млн евро.