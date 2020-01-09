«Барселона» может обменять Ракитича в «Ювентус» на Бернардески Два знаменитых клуба возможно проведут обмен следующим летом.

По завершении нынешнего сезона чемпионы Испании и Италии «Барселона» и «Ювентус» могут провести любопытный обмен игроками середины поля. Calciomercato.com утверждает, что каталонцы могут отправить в Турин хорватского полузащитника Ивана Ракитича в обмен на хавбека сборной Италии Федерико Бернардески.

Ракитич перешел в «Барсу» из «Севилью» летом 2014 года и сейчас в возрасте 31 года далеко не всегда попадает в основной состав. На его счету 13 матчей и две голевые передачи в нынешнем сезоне Примеры. В данный момент игрока сборной Хорватии оценивают в 25 млн евро.

«Ювентус» в 2017 году заплатил «Фиорентине» 40 млн евро за Бернардески, что соответствует нынешней трансферной стоимости 25-летнего игрока итальянской сборной. В нынешнем сезоне Федерико провел в чемпионате серии А 14 игр.