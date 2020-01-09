Швеция выиграла товарищеский матч против Молдавии благодаря голу спартаковца Ларссона

Сборные Швеции и Молдавии провели товарищеский матч на стадионе «Хамад Бин Халифа» в столице Катара Дохе. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу шведов. Единственный гол забил на 32-й минуте нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон.
Футболист московского клуба провел на поле 74 минут после чего был заменен на Симона Хедлунда из датского «Брондбю».
Прежде 22-летний Джордан Ларссон никогда не забивал за главную команду Швеции. Сегодняшний матч в Дохе стал для него лишь третьим в составе национальной сборной.
Знаменитый отец Джордана Хенрик Ларссон выступал за Швецию с 1993 по 2009 годы, забив 37 мячей в 106 играх. В списке лучших бомбардиров национальной команды Хенрик занимает четвертое место. Рекорд (62 гола) принадлежит Златану Ибрагимовичу, который попрощался со сборной в 2016 году.
На катарском сборе у шведов запланирован еще один матч. 12 января команда Янне Андерссона сыграет с командой Косово.
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