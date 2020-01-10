«Краснодар» сделал предложение защитнику «Сантонса». Ранее он отказал «Спартаку» Об этом сообщает «Чемпионат».

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Футбольный клуб «Краснодар» хочет приобрести в зимнее трансферное окно защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, который в 2018 году отказался от перехода в московский «Спартак».

Бразилец является воспитанником «Сантоса» и провел за первую команду 100 матчей. В его активе 4 гола и 1 голевой пас, а также 25 желтых три красных карточки.

Добавим, что контракт игрока в силе до 30 июня 2022 года, а его трансфер оценивается в 4,50 млн евро.