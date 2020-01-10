Защитник «Ювентуса», которым интересуется «Зенит», выставлен на трансфер - Советский спорт
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10 января 2020 01:21ФутболГичунцев Артур

Защитник «Ювентуса», которым интересуется «Зенит», выставлен на трансфер

Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

«Ювентус» готов продать защитника сборной Италии Даниэле Ругани за 30 млн евро. Согласно источнику, туринский клуб решил расстаться с футболистом в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что игрок получил предложения от лондонских «Арсенала» и «Челси», но «старая синьора» отвергла все варианты и продлила контракт с Ругани до 30 июня 2024 года. По слухам, он также интересен «Зениту».

В текущем сезоне 25-летний итальянец провел три матча и не отметился голевыми действиями на поле.

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