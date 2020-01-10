Защитник «Ювентуса», которым интересуется «Зенит», выставлен на трансфер Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

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«Ювентус» готов продать защитника сборной Италии Даниэле Ругани за 30 млн евро. Согласно источнику, туринский клуб решил расстаться с футболистом в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что игрок получил предложения от лондонских «Арсенала» и «Челси», но «старая синьора» отвергла все варианты и продлила контракт с Ругани до 30 июня 2024 года. По слухам, он также интересен «Зениту».

В текущем сезоне 25-летний итальянец провел три матча и не отметился голевыми действиями на поле.