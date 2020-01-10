«Динамо» отправилось на первый сбор в Турцию - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 января 2020 11:59ФутболЛипкин Антон

«Динамо» отправилось на первый сбор в Турцию

В составе команды 26 игроков.

«Динамо» вылетело в Турцию, где проведет первый зимний сбор. Как сообщает официальный твиттер клуба, в составе первой команды к возобновлению сезона будут готовиться 26 игроков.

«Динамо»:
вратари: Шунин, Лещук, Сангаре;
полевые игроки: Морозов, Плиев, Рыков, Калинин, Паршивлюк, Ордец, Евгеньев, Рауш, Шунич, Скопинцев, Школик, Юсупов, Кардозу, Н'Жи, Шиманьски, Нойштедтер, Жоаозиньо, Соснин, Хильемарк, Каборе, Филипп, Панченко, Игбун.

Напомним, первый сбор «Динамо» продлится до 21 января. На нем команда проведет один контрольный матч – 20 января с «Заглембе» из Любина (Польша). Отметим, что два следующих сбора бело-голубые также проведут в Турции.

После 19 туров «Динамо» набрало 24 очка и занимает восьмое место.

Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследования Логинов – 13-й, Елисеев – 30-й. 21.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Россияне узнали стартовые номера на спринтерскую гонку в Оберхофе Немка Херрман показала лучший ход в спринтерской гонке на этапе Кубка мира Норвежка Рейселанд выиграла спринт в Оберхофе, Миронова – 19-я
Жизнь кипит, а результат – тот же. Сборная России в начале этого и прошлого сезонов Подводим итог выступления наших биатлонистов в первой трети Кубка мира-2019/20 и сравниваем показатели команды с тем, что было год назад. 02.01.2020 22:00 Биатлон Тигай Лев
Сергей Шахрай: Где судьи нашли недочеты у Косторной? Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги второго дня чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
«Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от Ханикатта Российский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков. 14.12.2019 21:30 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Масвидаль не советует Серроне драться с Макгрегором в стойке Петр Ян: Макгрегор не просто так выбрал бой с Серроне Масвидаль – о бое с Макгрегором: Конор не хочет драться, потому что понимает – он опозорится
Ковальчук с поражения начал в «Монреале». Обзор игрового дня НХЛ  Очередной тур НХЛ таил в себе главную интригу для болельщиков – дебютирует ли 36-летний Илья Ковальчук за «Монреаль». Форвард, согласившись на мизерный по его меркам контракт, показал, что намерен доказать скептикам их неправоту в отношении себя.  07.01.2020 09:30 Хоккей Трофименко Кирилл
«Два финала» хоккея показали главную беду спортивной России – дефект восприятия Обозреватель «Советского спорта» настаивает: сейчас уже важно не то, что произошло в принципе (показ вместо финала МЧМ по одному из телеканалов игры от 2011 года), а то, что случилось позже. Реакции на казус нарастают, как снежный ком. А спорт – стоит в стороне. 07.01.2020 16:00 Хоккей Андронов Алексей
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
Счастливая Япония. Емельяненко нокаутировал Джексона с одного удара (видео) Российский тяжеловес Федор Емельяненко на турнире Bellator в Японии победил нокаутом американца Куинтона Джексона. 29.12.2019 10:00 ММА Усачев Владислав
Растворились в тумане. Россиянки провалили спринт в Оберхофе В первой гонке 2020 года лишь одна наша девушка сумела пробиться в топ-20. Светлана Миронова с двумя промахами стала 19-й в спринте. 09.01.2020 19:31 Биатлон Мысин Николай
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Новости
12:21 Футбол Лионель Месси: Постараемся и дальше играть так же, но не допускать детских ошибок
12:18 Хоккей Андрей Василевский: Сегодня «Тампа» сыграла идеально
12:10 Футбол Лионель Месси: Я доверяю Вальверде, нам нужно быть сплоченными как никогда раньше
12:00 Хоккей Никита Кучеров: Первый матч на ноль многое значит для «Тампы» и Василевского
11:59 Футбол «Динамо» отправилось на первый сбор в Турцию
11:46 Футбол Директор «Барселоны» Гильермо Амор – об отставке Вальверде: Нет ничего такого
11:30 Футбол Диего Симеоне – о победе над «Барселоной»: У нас было ощущение: если сравняем счет – сможем выиграть
11:14 Футбол Эрнесто Вальверде: После поражений в отношении тренеров всегда присутствует нестабильность
11:01 Теннис Александрова победила Мугурусу и вышла в финал в Шэньчжэне
10:45 Хоккей Станислав Галиев – о поражении от «Торпедо»: Не проявили характер должным образом
10:26 Футбол Антуан Гризманн: Иногда VAR помогает, а иногда – работает против
09:33 Хоккей «Даллас» всухую обыграл «Анахайм», у Гурьянова и Радулова по голу (ВИДЕО)
08:59 Хоккей Голкипер «Нэшвилла» Ринне забил «Чикаго» (ВИДЕО)
07:34 Хоккей 30 сэйвов Бобровского и гол Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Ванкувер» (ВИДЕО)
06:47 Хоккей Дубль Кучерова и шатаут Василевского принесли «Тампе-Бэй» победу над «Аризоной» (ВИДЕО)
06:36 Хоккей «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», у Панарина – три очка, у Шестеркина – 46 сэйвов (ВИДЕО)
01:50 ММА Масвидаль не советует Серроне драться с Макгрегором в стойке
01:41 Футбол Клубы РПЛ претендуют на форварда «Атлетико», который был куплен за 70 млн евро
01:21 Футбол Защитник «Ювентуса», которым интересуется «Зенит», выставлен на трансфер
00:50 Футбол «Краснодар» сделал предложение защитнику «Сантонса». Ранее он отказал «Спартаку»
"Иди куда пошлют!" Москвичей по реновации переселяют в другие районы города
Синоптики пообещали жителям Хабаровского края тёплую погоду
Александр Бречалов: «Надеюсь, Медведев приедет в этом году»
В Казани у маршрута № 62 появится новый перевозчик из-за долгов старого
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика