«Динамо» отправилось на первый сбор в Турцию В составе команды 26 игроков.

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«Динамо» вылетело в Турцию, где проведет первый зимний сбор. Как сообщает официальный твиттер клуба, в составе первой команды к возобновлению сезона будут готовиться 26 игроков.

«Динамо»:

вратари: Шунин, Лещук, Сангаре;

полевые игроки: Морозов, Плиев, Рыков, Калинин, Паршивлюк, Ордец, Евгеньев, Рауш, Шунич, Скопинцев, Школик, Юсупов, Кардозу, Н'Жи, Шиманьски, Нойштедтер, Жоаозиньо, Соснин, Хильемарк, Каборе, Филипп, Панченко, Игбун.

🇹🇷#Динамо берёт курс на Турцию в составе: Шунин, Лещук, Сангаре (вратари), Морозов, Плиев, Рыков, Калинин, Паршивлюк, Ордец, Евгеньев, Рауш, Шунич, Скопинцев, Школик, Юсупов, Кардозу, Н'Жи, Шиманьски, Нойштедтер, Жоаозиньо, Соснин, Хильемарк, Каборе, Филипп, Панченко, Игбун pic.twitter.com/cL4gy0abYo — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 10, 2020

Напомним, первый сбор «Динамо» продлится до 21 января. На нем команда проведет один контрольный матч – 20 января с «Заглембе» из Любина (Польша). Отметим, что два следующих сбора бело-голубые также проведут в Турции.

После 19 туров «Динамо» набрало 24 очка и занимает восьмое место.