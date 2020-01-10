Борис Игнатьев – об усилении «Рубина»: Мы вспомним о лучших временах казанского футбола «Рубин» подписал трех новичков после назначения Слуцкого.

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об усилении «Рубина» после назначения главным тренером команды Леонида Слуцкого.

«Самое главное, что под все это нашлись деньги, – приводят «Известия» слова Игнатьева. – Поэтому можно говорить о новом векторе развития «Рубина». Наверное, мы вспомним о лучших временах казанского футбола».

Напомним, во время зимней паузы в чемпионате «Рубин» подписал трех игроков: форварда Ивана Игнатьева («Краснодар»), полузащитника Дениса Макарова («Нефтехимик») и защитника Илью Самошникова («Торпедо»).

После 19 туров «Рубин» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.