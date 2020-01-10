Борис Игнатьев – об усилении «Рубина»: Мы вспомним о лучших временах казанского футбола - Советский спорт
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10 января 2020 12:57ФутболЛипкин Антон

Борис Игнатьев – об усилении «Рубина»: Мы вспомним о лучших временах казанского футбола

«Рубин» подписал трех новичков после назначения Слуцкого.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об усилении «Рубина» после назначения главным тренером команды Леонида Слуцкого.

«Самое главное, что под все это нашлись деньги, – приводят «Известия» слова Игнатьева. – Поэтому можно говорить о новом векторе развития «Рубина». Наверное, мы вспомним о лучших временах казанского футбола».

Напомним, во время зимней паузы в чемпионате «Рубин» подписал трех игроков: форварда Ивана Игнатьева («Краснодар»), полузащитника Дениса Макарова («Нефтехимик») и защитника Илью Самошникова («Торпедо»).

После 19 туров «Рубин» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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