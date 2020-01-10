Дмитрий Селюк – о семи миллионах евро за Игнатьева: В шоке от таких цен на трансферы «Рубин» подписал 21-летнего форварда на четыре с половиной года.

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход форварда Ивана Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин» за семь миллионов евро.

«Мягко говоря, я в шоке от таких цен на трансферы, – приводят «Известия» слова Селюка. – Когда за Игнатьева, который иногда выходил на поле, платят семь миллионов евро, – это очень много. Но значит, это кому-нибудь нужно. Все это происходит из-за лимита на легионеров».

Напомним, 21-летний Игнатьев подписал с «Рубином» контракт на четыре с половиной года. В 54 матчах за «Краснодар» на его счету 17 голов и пять результативных передач, в том числе пять голов и одна передача в 19 матчах нынешнего сезона.

После 19 туров «Рубин» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.