Мартин Якубко: Тарасову нужно определиться, что для него важнее – футбол или другие дела Бывший полузащитник «Локомотива» пройдет просмотр в «Рубине».

Бывший форвард сборной Словакии Мартин Якубко, известный по выступлениям в России, высказался о перспективах полузащитника Дмитрия Тарасова закрепиться в «Рубине».

«Ему нужно определиться, что для него важнее – футбол или какие-то другие дела, – приводят «Известия» слова Якубко. – Возможно, он несерьезно занимался футболом, раз оказался в такой ситуации».

Напомним, 32-летний Тарасов остается без клуба после ухода из «Локомотива» летом прошлого года. Ранее стало известно, что полузащитник пройдет просмотр в «Рубине»: он проведет с командой зимние сборы, по итогам которых будет принято решение о возможном подписании контракта.

Якубко играл вместе с Тарасовым в «Москве». Также он выступал в России за «Сатурн», «Химки», «Динамо» и «Амкар».