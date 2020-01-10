Александр Кульчий: Приложим все усилия, чтобы вернуть «Динамо» в число лидеров российского футбола Кульчий возглавил молодежный состав бело-голубых.

Загрузка...

Тренер молодежного состава «Динамо» Александр Кульчий прокомментировал свое назначение.

«Хочется завершить сезон в молодежном первенстве на первом месте, стать чемпионами, продолжить побеждать, – приводит слова Кульчия официальный сайт клуба. – Но главная наша задача – помочь ребятам расти и развиваться, чтобы, в конечном счете, они смогли безболезненно влиться в ряды основной команды «Динамо».

Все вместе приложим усилия, чтобы бело-голубые в скором времени вернулись в число лидеров российского футбола, где по своему статусу они и должны находиться».

Напомним, «Динамо» объявило о назначении Кульчия главным тренером молодежного состава, который в первой части сезона играл под руководством Кирилла Новикова, возглавившего основную команду. Кульчий уже работал в «Динамо» в сезоне-2016/2017, когда был ассистентом Новикова в «Динамо-2».

Дубль «Динамо» возглавляет турнирную таблицу молодежного первенства, опережая на семь очков ЦСКА.