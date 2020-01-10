Газзаев продолжит работать с «Енисеем» В декабре тренер заявил об уходе из клуба.

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Главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев останется на своем посту, несмотря на заявления об уходе из клуба, сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

В декабре Газзаев сообщил, что покинет Красноярск, куда на его место должен был приехать Александр Тарханов, однако в четверг в руководстве регионе решили не менять тренера по ходу сезона.

В пятницу «Енисей» вылетает на сбор в Турцию, куда Газзаев должен самостоятельно прилететь в субботу. Отметим, что состав команды на сбор формировал менеджмент клуба.

На зимний перерыв «Енисей» ушел на 17-м месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 25 очков в 25 турах.