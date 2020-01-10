Клубы РПЛ претендуют на Лемара Чемпион мира не забил ни одного гола за «Атлетико» в нынешнем сезоне.

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Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. По информации The Telegraph, у 24-летнего француза есть предложения о продолжении карьеры в России.

Лемар выступает за «Атлетико» с лета 2018 года, когда состоялся его переход из «Монако» за 70 миллионов евро. Однако чемпиону мира так и не удалось стать основным игроком команды, из-за чего он задумывается о смене клуба.

На Лемара также претендуют английские «Тоттенхэм» и «Челси». И хотя «шпоры» первыми проявили интерес к полузащитнику, «синие» на данный момент опережают земляков в борьбе за игрока.

Отметим, что в нынешнем сезоне Лемар, выступающий на позиции левого атакующего полузащитника, не отметился ни одним результативным действием в 21 матче примеры и Лиги чемпионов.