Игроки «Зенита» вышли из отпуска и проходят медосмотр В понедельник лидер премьер-лиги отправится на сбор в Катар.

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В пятницу у игроков «Зенита» завершился отпуск, сообщает официальный сайт клуба.

До конца недели команда группами пройдет медосмотр: состояние здоровья игроков оценят кардиолог, невролог, травматолог, офтальмолог, оториноларинголог и врачи отделения функциональной диагностики. А в понедельник «Зенит» отправится на первый зимний сбор, который пройдет в Катаре и продлится до 25 января. Второй сбор у питерцев запланирован в Испании.

Напомним, на зимний перерыв «Зенит» ушел на первом месте в премьер-лиге, опережая на десять очков «Краснодар». Также команда продолжает выступление в Кубке России.