Клопп в четвертый раз за сезон признан тренером месяца в АПЛ

Как сообщает пресс-служба английской премьер-лиги, кроме Клоппа на награду также претендовали Найджел Пирсон («Уотфорд») и Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»).

В декабре «Ливерпуль» под руководством немца выиграл все пять матчей лиги в декабре.

Напомним, что для немецкого специалиста это уже четвертая награда в текущем сезоне, ранее Клопп получал приз по итогам августа, сентября и ноября 2019 года.

Добавим, что «Ливерпуль» продолжает лидировать в премьер-лиге, одержав 19 побед в 20 матчах и опережая «Лестер» на 13 очков. В субботу «красные» сыграют в гостях против «Тоттенхэма».

5️⃣ #PL wins

1️⃣3️⃣ points clear at the 🔝@LFC's Jurgen Klopp is the @BarclaysFooty Manager of the Month for December 🔴#PLAwards pic.twitter.com/M2kbEmkS8h