Клопп в четвертый раз за сезон признан тренером месяца в АПЛ Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером месяца в АПЛ по итогам декабря.

Как сообщает пресс-служба английской премьер-лиги, кроме Клоппа на награду также претендовали Найджел Пирсон («Уотфорд») и Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»).

В декабре «Ливерпуль» под руководством немца выиграл все пять матчей лиги в декабре.

Напомним, что для немецкого специалиста это уже четвертая награда в текущем сезоне, ранее Клопп получал приз по итогам августа, сентября и ноября 2019 года.

Добавим, что «Ливерпуль» продолжает лидировать в премьер-лиге, одержав 19 побед в 20 матчах и опережая «Лестер» на 13 очков. В субботу «красные» сыграют в гостях против «Тоттенхэма».