Шамиль Газизов: Назначение Кашаи является промежуточным достижением Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил назначение венгра Виктора Кашшаи главой департамента судейства РФС.

- Идут изменения в судействе, о которых говорил Александр Дюков, и назначение Кашаи является промежуточным достижением в этом вопросе. Я только поддерживаю это решение, я вижу, что предпринимаются необходимые для российского футбола шаги.

Конечно, одно дело судить, а другое - руководить, так что загадывать о судьбе Кашшаи не будем. Но я вижу, что идет планомерное решение вопросов согласно плану, - приводит слова Газизова ТАСС.

Напомним, что должность руководителя департамента судейства ранее занимал Александр Егоров.