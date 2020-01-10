Нисимура завершит сезон в «Портимоненсе», Сантос вернулся в «Васко да Гама»

Как сообщает пресс-служба армейцев, соглашение будет действовать до окончания сезона-2019/20 и предусматривает опцию последующего выкупа трансфера 23-летнего нападающего.
Также отмечается, что ЦСКА в связи с истечением срока арендного соглашения покинул полузащитник Лукас Сантос, вернувшийся в «Васко да Гама».
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