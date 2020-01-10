Анатолий Бышовец: Я не вижу в критике Дзюбы ничего надуманного Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец – о критике в адрес нападающего сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы.

– Я не вижу в критике Дзюбы ничего надуманного, но, конечно, если говорить об игре, а не о тех диких выкриках, которые сопровождали его на трибунах. С тех, кто много говорит, много спрашивают. А Артем говорит много и часто выступает.

И перед игрой с Сан-Марино говорил о том, что забьет семь мячей, а в итоге не оформил ни одного. В ключевых матчах – против «Локомотива», «Лейпцига» или сборной Бельгии – болельщики не увидели такого лидера, которым Артема пытаются подавать. Такое ощущение, что он зависит от своего настроения, – передает слова Бышовца Sobesednik.ru.

Напомним, Дзюба подвергся оскорблениям со стороны болельщиков в последнем матче сборной России в рамках отборочного турнира Евро-2020 в гостях против Сан-Марино (5:0). Нецензурные кричалки в адрес форварда продолжились на секторе «Спартака» во время гостевой игры премьер-лиги с «Уралом» (0:0).

Перед матчем «Зенит» – «Спартак» произошли массовые задержания болельщиков красно-белых, из-за чего в последнем туре перед зимним перерывом фанаты команд премьер-лиги устроили акции протеста, покинув трибуны по ходу матчей.