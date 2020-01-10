«Фейеноорду» интересен Кокорин На данный момент голландскую команду возглавляет бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат.

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Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о том, что клуб попытается приобрести 28-летнего нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

– Нам действительно нужен один или два игрока. Нам нужны игроки, с выходом которых на замену качество игры команды не страдало бы. Руководство действительно работает над этим. Я вижу, что они пытаются сделать всё, чтобы это случилось. Если всё будет в порядке и мы подпишем двух игроков, тогда у нас будет просто отличный состав для чемпионата Голландии. Мы должны завоевать место в еврокубках, и мы на это способны. Важно сохранить этот состав, – цитирует 72-летнего специалиста De Telegraaf.

Относительно Кокорина Адвокат отметил, что клуб заинтересован в приглашении российского в футболиста, однако еще не получил ответ из России по поводу возможности осуществления трансфера.

Кокорин не играл в футбол на профессиональном уровне с 7 октября 2018 года, когда «Зенит» на своем поле обыграл «Краснодар» (2:1). В прошлом году Александр провел четыре месяца в колонии общего режима в Белгородской области и был освобожден 6 сентября по процедуре условно-досрочного освобождения.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Краснодар» на 10 очков.