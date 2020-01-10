Паршиков переходит в «Факел», Воробьев покинул команду Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба.

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«Факел» на своем официальном сайте объявил о переходе в свою команду 23-летнего защитника «Чертаново» Владислава Паршикова. В нынешнем сезоне он принял участие в одном матче первенства ФНЛ, заработав желтую карточку.

Также отмечается, что клуб покинул полузащитник Роман Воробьев. Контракт с 35-летним футболистом расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

В этом сезоне на счету Воробьева 17 матчей, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 16 очков после 25 сыгранных туров.