Бывший хавбек ЦСКА Расмус Эльм стал играющим тренером в «Кальмаре» В составе московского клуба швед стал двукратным чемпионом России.

31-летний полузащитник ЦСКА Расмус Эльм, ныне выступающий за «Кальмар», стал играющим тренером команды. Об этом сообщает шведская газета Аftonbladet.

По информации издания, игрок не может выступать за клуб в полную силу из-за проблем со здоровьем – он испытывает хронические проблемы с желудком.

– Все эти пять лет я боролся с болезнью, но так и не избавился от этого недуга. Мне так и не удалось выложиться на 100 процентов ни в одном из сезонов. Я стараюсь играть и тренироваться настолько, насколько позволяет мой организм. В остальное время моя задача – помогать руководству клуба во всех необходимых вопросах», – сказал Эльм.

Отметим, что Эльм выступал в ЦСКА с 2012 по 2014 год, сыграв в 60 матчах – на его счету пять голов и шесть ассистов. Также в своей карьере он играл за «АЗ Алкмаар».

За сборную Швеции он принял участие в 39 встречах и отметился четырьмя мячами.