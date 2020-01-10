Гинтер – лучший футболист сборной Германии в 2019 году

Защитник менхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер признан лучшим игроком национальной команды в 2019 году.Об этом сообщает официальный сайт немецкого футбольного союза.
В голосовании фанатов 25-летний игрок набрал 37 процентов голосов. Второе место занял полузащитник «Баварии» Серж Гнабри (28,3%). Тройку лучших замкнул его одноклубник – защитник Йосуа Киммих (8,4%).
Отметим, что в этом сезоне на счету Гинтера 19 матчей, в которых он отметился одной результативной передачей. Его команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков после 17 туров.
В общей сложности Гинтер провел за сборную Германии 29 встреч (1 гол).
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.
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