Источник: Вальверде покинет «Барселону» в конце сезона

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет каталонскую команды по итогам текущего сезона. Об этом сообщает Cadena SER.
По информации источника, это решение будет принято по обоюдному согласию сторон. Отмечается, что руководство испанского клуба определилось с кандидатурой нового тренера – им станет нынешний наставник сборной Голландии Рональд Куман, выступавший в составе «Барселоны» с 1989 по 1995 год.
Вальверде возглавляет команду с 2017 года. За это время он завоевал с командой четыре титула: две победы в чемпионате (2018, 2019), по одной в Кубке (2018) и Суперкубке Испании (2018).
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