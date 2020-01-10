Куртич перешел в «Парму» Сегодня игроку исполняется 31 год.

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Официальный сайт «Пармы» объявил о переходе в команду полузащитника СПАЛа и сборной Словении Ясмина Куртича. Отмечается, что футболист проведет остаток нынешнего сезона на правах аренды с обязательным правом выкупа.

В текущем сезоне Куртич сыграл за СПАЛ 16 матчей и забил два гола. За сборную Словении он принял участие в 53 встречах (1 гол).

Ранее 31-летний футболист выступал в таких итальянских командах, как «Аталанта», «Сассуоло», «Торино», «Палермо», «Варезе» и «Фиорентина». В серии А на его счету 235 матчей, в которых он отметился 23 голами и 15 ассистами.

На данный момент «Парма» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 18 турах.