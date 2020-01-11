Кутроне стал игроком «Фиорентины» Флорентийский клуб арендовал футболиста на два года.

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«Фиорентина» на официальном сайте объявила о переходе нападающего «Вулверхэмптона» Патрика Кутроне. «Фиалки» арендовали 22-летнего форварда на два года с обязательным правом выкупа за 16 миллионов евро.

Напомним, что Кутроне является воспитанником «Милана». В составе «россонери» он сыграл 90 матчей, забил 27 голов отдал семь ассистов.

Также на счету форварда 19 проведенных встреч (7 голов) за молодежную сборную Италии. А в товарищеской встрече против Аргентины (0:2) он дебютировал за взрослую команду.

В текущем сезоне Кутроне провел за «Вулверхэмптон» 24 встречи, отметившись тремя мячами и четырьмя результативными передачами.