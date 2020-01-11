Алекс Крал: Игра в АПЛ – моя маленькая мечта Чешский игрок выступает за «Спартак» с сентября прошлого года.

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21-летний полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал рассказал о том, что в ближайшем будущем хотел бы выступать в АПЛ.

– Знаете, Англия – это моя маленькая мечта. Но мы пока мало говорим об этом. Есть разница между предложением и интересом. Пока нет ничего конкретного. По крайней мере, я ничего не знаю об этом. Мой контракт со «Спартаком» рассчитан на 5 лет. Я сосредоточен на укреплении своих позиций в составе и достижении стабильных результатов. Если в будущем появится предложение, будем изучать его, – цитирует Крала iSport.cz.

Напомним, что чешский игрок перешел «Спартак» из пражской «Славии» за 12 миллионов евро.

В этом сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах РПЛ, отметившись тремя желтыми карточками.

После 19 туров подопечные Доменико Тедеско занимают десятую строчку в турнирной таблице, набрав 22 очка.