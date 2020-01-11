Блинд может завершить карьеру из-за проблем с сердцем У 29-летнего защитника диагностировали воспаление сердечной мышцы.

Защитник «Аякса» Дейли Блинд может завершить карьеру игрока. Об этом сообщает Fox Sports.

Отмечается, что 29-летний игрок испытывает проблемы с сердцем – врачи диагностировали у голландца воспаление сердечной мышцы. Отец футболиста Данни Блинд отметил, что возвращение Дейли на поле не является на 100 процентов безопасным. В итоге футболист не будет работать с командой на тренировочном сборе в начале января, а будет восстанавливаться в Амстердаме.У

Напомним, что Блинд вернулся в «Аякс» летом 2018 года из «Манчестер Юнайтед» за 16 миллионов евро. В общей сложности он сыграл за клуб 226 матчей, забив 10 голов и сделав 14 ассистов. За сборную Голландии он провел 68 встреч (2 гола).

В нынешнем сезоне Блинд провел 26 матчей на клубном уровне, отметившись одним голом и одной результативной передачей.