Сергей Первушин: Есть идея пригласить Жиркова в «Тамбов»

Исполняющий обязанности главного тренера «Тамбова» Сергей Первушин высказался о возможном приглашении в команду защитника «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова.
«Такая идея есть, – сказал Первушин в интервью изданию «Аргументы недели». – Если Юра согласится – с удовольствием. Не скажу, что друзья, но вместе играли, он – молодой, я уже заканчивал карьеру. Разница в возрасте была приличная. Мне – 33, ему – 20».
Напомним, Жирков родился в Тамбове и начинал карьеру в местном «Спартаке». 36-летний игрок выступает за «Зенит» с 2016 года. Его контракт с чемпионами России рассчитан до конца нынешнего сезона.
После 19 туров «Тамбов», дебютировавший в РПЛ, набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.
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