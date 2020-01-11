Сергей Первушин: Есть идея пригласить Жиркова в «Тамбов» Контракт защитника «Зенита» истекает по окончании нынешнего сезона.

Исполняющий обязанности главного тренера «Тамбова» Сергей Первушин высказался о возможном приглашении в команду защитника «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова.

«Такая идея есть, – сказал Первушин в интервью изданию «Аргументы недели». – Если Юра согласится – с удовольствием. Не скажу, что друзья, но вместе играли, он – молодой, я уже заканчивал карьеру. Разница в возрасте была приличная. Мне – 33, ему – 20».

Напомним, Жирков родился в Тамбове и начинал карьеру в местном «Спартаке». 36-летний игрок выступает за «Зенит» с 2016 года. Его контракт с чемпионами России рассчитан до конца нынешнего сезона.

После 19 туров «Тамбов», дебютировавший в РПЛ, набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.