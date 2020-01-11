Дэйли Блинд: Я собираюсь продолжить свою игровую карьеру У 29-летнего защитника диагностировали воспаление сердечной мышцы

Защитник «Аякса» Дэйли Блинд прокомментировал информацию, что он может завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

– Я собираюсь продолжить играть в футбол. Могу пропустить неделю или пару месяцев. Так или иначе, мне нужно терпение, чтобы ничего не делать в этот отрезок времени. Нужно восстановиться, а для этого требуется время. Меня не беспокоят разговоры о том, что я больше не сыграю. Это дополнительная мотивация, чтобы показать, как быстро я могу вернуться в игру, – цитирует 29-летнего защитника Sportnieuws.

Напомним, что Блинд вернулся в «Аякс» летом 2018 года из «Манчестер Юнайтед» за 16 миллионов евро. В общей сложности он сыграл за клуб 226 матчей, забив 10 голов и сделав 14 ассистов. За сборную Голландии он провел 68 встреч (2 гола).

В нынешнем сезоне Блинд провел 26 матчей на клубном уровне, отметившись одним голом и одной результативной передачей.