Канте может стать игроком «Реала» Transfermarkt оценивает француза в 100 миллионов евро.

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Полузащитник «Челси» Нголо Канте может перейти в «Реал» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Mirror.

По информации источника, в трансфере Канте лично заинтересован главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. Однако руководство команды не собирается платить 100 миллионов евро за игрока. Также за ситуацией вокруг футболиста следят «Бавария» и «Ювентус».

Напомним, что Канте подписал контракт с «Челси» в 2016 году за 35,8 миллионов евро. За это время он со своей командой стал чемпионом Англии (2017), обладателем Кубка Англии (2018) и победителем Лиги Европы (2019) сыграв в 160 матчах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 100 миллионов евро.