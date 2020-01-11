Паулу Фонсека: Сарри – один из лучших тренеров в Европе «Рома» дома примет «Ювентус» в рамках 19-го тура серии А.

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека во время пресс-конференции перед матчем 19-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» поделился мнением о нынешнем наставнике туринцев Маурицио Сарри.

– Он отличный тренер, один из лучших в Европе. У него позитивный подход к футболу, который мне очень нравится. Он только начал в «Ювентусе», но уже строит очень сильную команду. На мой взгляд, самые сильные команды – это те, кто действительно построен своим тренером. «Лацио» работает с нынешним наставником четыре года, «Аталанта» – три. Работа Сарри только начинается. Он тренер, которому нравится, когда его команды играют в хороший футбол, – цитирует Фонсеку официальный сайт римского клуба.

Напомним, что матч между «Ромой» и «Ювентусом» состоится 12 января. Начало встречи – в 22.45 по московскому времени.