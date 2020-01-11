«Челси» одержал уверенную победу над «Бернли»

«Челси» дома победил «Бернли» в рамках 22-го тура АПЛ со счетом 3:0.

В первом тайме хозяева забили дважды усилиями полузащитника Жоржиньо (27-я минута) и нападающего Тэмми Абрахама (38). Во второй половине встречи вингер Каллум Хадсон-Одои сделал преимущество еще крупнее, откликнувшись на передачу Сесара Аспиликуэты.

«Челси» набрал 39 очков и остался на четвертом месте в турнирной таблице. «Бернли» с 24 очками занимает 15-ю строчку.

В следующем матче подопечные Фрэнка Лэмпарда сыграют в гостях против «Ньюкасла», а его сегодняшний соперник дома примет «Лестер».

АПЛ. 22-й тур

«Челси» – «Бернли» – 3:0 (2:0)

Голы: Жоржиньо, 27 (пен.); Абрахам, 38; Хадсон-Одои, 49

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Маунт, Жоржиньо, Баркли, Виллиан, Хадсон-Одои, Абрахам

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор, Леннон, Вествуд, Корк, МакНил, Хендрик (Выдра, 73), Вуд

Предупреждение: МакНил, 45+2; Вествуд, 54; Леннон, 59