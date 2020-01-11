Агент Игнатьева Агузаров назвал бредом слухи о том, что форвард употребляет кокаин В декабре Иван Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин».

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На днях в СМИ появились слухи о том, что «Краснодар» мог расстаться с нападающим молодежной сборной России Иваном Игнатьевым из-за того, что футболист принимал кокаин. Следы наркотика якобы были дважды обнаружены в крови футболиста.

Эту информацию поспешил опровергнуть представитель нападающего «Рубина» Алан Агузаров.

«Все мы прекрасно понимаем, откуда растут ноги у подобной чуши, – заявил Агузаров в интервью для Чемпионат.com – И пусть это будет на совести тех, кто этим занимается. Мне эти люди неинтересны, мне слишком дорого мое время, чтобы занимать его ими. Мы же с Ваней просто посмеялись над всем этим бредом.

Мы рады, что перешли в «Рубин». Все, что сегодня происходит в «Рубине», — это профессионально, круто и очень интересно. Остается играть и стараться приносить максимум пользы клубу. Ваня это и будет делать.

Решение об уходе было общим – как со стороны руководства «Краснодара», так и с нашей стороны. Выносить наши внутренние взаимоотношения с руководством клуба я не стану, но я еще летом предпринимал максимальные усилия, чтобы осуществить переход Игнатьева».

Воспитанник «Краснодара» Игнатьев выступал за главную команду зелено черных с июля 2017-го по декабрь прошлого года, сыграв в сумме 54 матча и забив 17 голов. 28 декабря Иван подписал с «Рубином» контракт на четыре с половиной года. По версии немецкого портала Transfermarkt сумма трансфера составила 7 млн евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Игнатьев в 13 матчах РПЛ забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.