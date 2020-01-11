Гол Фирмино принес «Ливерпулю» победу над «Тотенхэмом», выигрышная серия «красных» длится 12 туров - Советский спорт
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11 января 2020 22:24ФутболШарафудинов Виктор

Гол Фирмино принес «Ливерпулю» победу над «Тотенхэмом», выигрышная серия «красных» длится 12 туров

Матч АПЛ состоялся в Лондоне

Игра 22-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол на 37-й минуте забил ударом с разворота Роберто Фирмино после передачи Мохамеда Салаха.

Выигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ длится 12 матчей. В турнирной таблице команда Юргена Клоппа занимает первое место, набрав 61 очко в 21 матче. «Лестер» отстает уже на 16 очков, сыграв на одну игру больше. Действующий чемпион «Манчестер Сити» при равном количестве игр отстает от лидера на 17 очков.

«Тоттенхэм» впервые после назначения Жозе Моуринью проиграл две игры кряду. 1 января «шпоры» проиграли в гостях «Саутгемптону» (0:1). В турнирной таблице лондонцы опустились на восьмое место, имея 30 очков после 22 игр.

18 января «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Уотфордом». «Ливерпуль» 19 января примет «Манчестер Юнайтед».

АПЛ. 22-й тур

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» – 0:1 (0:1)

Гол: Фирмино, 37

«Тоттенхэм»: Гассанига, Танганга, Алдервейрелд, Санчес, Роуз (Ло Чельсо, 69), Орье, Эриксен (Ламела, 69), Уинкс, Сон Хын Мин, Лукас Моура, Алли

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 61), Хендерсон, Вейналдум, Салах (Шакири, 90+1), Роберто Фирмино, Мане (Ориги, 81)

Предупреждения: Гомес, 23; Окслейд-Чемберлен, 39

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