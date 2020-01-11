Кейн успешно перенес операцию (фото) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 января 2020 23:13ФутболШарафудинов Виктор

Кейн успешно перенес операцию (фото)

У капитана «Тоттенхэма» и сборной Англии разрыв левого подколенного сухожилия.

Сегодня 11 января форвард лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн был успешно прооперирован. Эту новость распространил сам Кейн при помощи своего твиттера.

«Операция прошла очень хорошо. Первый день восстановления начинается сейчас», – написал Гарри, опубликовав фото своего колена на фоне телевизора с трансляцией матча 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».

1 января в выездном матче «Тоттенхэма» против «Саутгемптона» (0:1) Кейн травмировал колено, после чего ему диагностировали разрыв левого подколенного сухожилия.

В нынешнем сезоне Гарри в сумме забил за «Тоттенхэм» 17 голов в 25 матчах с учетом АПЛ и Лиги чемпионов.

Зима-2020 в РПЛ: каникулы аутсайдеров К концу первой декады января или максимум к середине первого месяца наступившего года клубы РПЛ по традиции выходят из отпуска и начинают подготовку к весенней части чемпионата. 03.01.2020 15:00 Футбол Мощенко Захар
Еще по теме:
Агент Игнатьева Агузаров назвал бредом слухи о том, что форвард употребляет кокаин «Локомотив» интересуется нападающим сборной Японии Поляков стал тренером вратарей в «Торпедо»
Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву В Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном. 28.12.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Зима-2020 в РПЛ: каникулы лидеров В преддверии массового выхода клубов РПЛ из зимних отпусков завершаем обзор их предстоящих подготовительных мероприятий ко второй части сезона. На сладкое мы оставили пятерку лидеров чемпионата, претендующих (увы, в последний раз для России, видимо, на долгие годы) на три путевки в Лигу чемпионов. 05.01.2020 20:15 Футбол Мощенко Захар
В другой галактике. Откуда взялись гигантские оценки Щербаковой в Красноярске? На чемпионате России Анна Щербакова с огромным запасом превзошла мировые рекорды по сумме и в произвольной программе, а Алена Косторная – в короткой. 30.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Жулин ответил на критику Тарасовой о судействе в танцах на льду на чемпионате России Анна Щербакова: Спасибо, Красноярск, за такой теплый прием Александр Жулин: Трудно предположить, кто из наших фигуристок победит на чемпионате Европы
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
В ворота «Челси» влетел пока лучший гол 2020 года. Видеообзоры матчей 21-го тура АПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов и других ярких моментов матчей 21-го тура чемпионата Англии. 03.01.2020 00:00 Футбол Абушкин Руслан
Бе дома – Фуркад в пляс. Француз начал год с победы в спринте На этапе Кубка мира в Германии спринтерскую гонку в отсутствие Йоханнеса Бе выиграл Мартен Фуркад. Матвей Елисеев и Александр Логинов – 4-й и 5-й соответственно. 10.01.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев
Дерево ценных пород. Для такого состава мужской эстафеты 4-е место – совсем не плохо На этапе КМ в Оберхофе российские биатлонисты в эстафете финишировали четвертыми. Причем в нашей команде не было ни Александра Логинова, ни Матвея Елисеева. 11.01.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев
Андрей Бутенко: За два месяца менталитет и психологию арбитров не переделаешь Во второй части своего обстоятельного интервью «Советскому спорту» известный в прошлом арбитр, ныне инспектирующий матчи РПЛ, заглядывает в завтрашний день отечественного судейского корпуса. 01.01.2020 20:00 Футбол Мощенко Захар
Григорий Денисенко: Знаю, что на этом нельзя сломаться Капитан молодежной сборной России поделился впечатлениями от МЧМ-2020. 07.01.2020 14:30 Хоккей Кузютина Елена
Новости
23:13 Футбол Кейн успешно перенес операцию (фото)
23:05 Футбол Бабел вернулся в «Аякс» спустя шесть с половиной лет
22:51 Фехтование Рапиристка Дериглазова выиграла золото на этапе Кубка мира в Польше
22:38 Футбол Эриксен договорился о контракте с «Интером»
22:24 Футбол Гол Фирмино принес «Ливерпулю» победу над «Тотенхэмом», выигрышная серия «красных» длится 12 туров
22:05 Футбол Агент Игнатьева Агузаров назвал бредом слухи о том, что форвард употребляет кокаин
21:53 Футбол «Лацио» обыграл «Наполи» благодарю голу Иммобиле, одержав 10-ю победу кряду
21:35 Футбол «Лион» в гостях одержал волевую победу над «Бордо»
21:22 Фигурное катание Хавронина и Чиризано лидируют в танцах на льду, Синицына вторая после короткой программы
21:06 Конькобежный спорт Юсков выиграл бронзу чемпионата Европы на дистанции 5000 метров
20:55 Теннис Андрей Рублев: Счастлив пробиться в первую 20-ку рейтинга ATP
20:34 Футбол Официально: Демме перешел из «РБ Лейпциг» в «Наполи»
20:20 Теннис Рублев выиграл турнир ATP в Дохе, обыграв в финале француза Муте
19:57 Футбол «Челси» одержал уверенную победу над «Бернли»
19:55 Футбол «Лестер» дома проиграл «Саутгемптону»
19:54 Футбол «Манчестер Юнайтед» разгромил «Норвич», «Эвертон» обыграл «Брайтон»
19:35 Гандбол Мужская сборная России уступила Венгрии в первом матче чемпионата Европы
19:31 Хоккей «Нефтехимик» выиграл у «Торпедо»
19:22 Баскетбол «Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород», одержав четвертую победу кряду
19:06 Биатлон Биатлонист Домичек выиграл для России второе золото на зимней юношеской Олимпиаде
Синоптики пообещали жителям Хабаровского края тёплую погоду
Дума отказалась слушать объяснения мэра Георгиевска о секс-скандале
Власти Волгограда не замечают в Банковском переулке уродующей город стройки
Неделя в Удмуртии: патриотичный бизнес, нищее население и «неживые» соцсети Бречалова
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика