Кейн успешно перенес операцию (фото)

Сегодня 11 января форвард лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн был успешно прооперирован. Эту новость распространил сам Кейн при помощи своего твиттера.

«Операция прошла очень хорошо. Первый день восстановления начинается сейчас», – написал Гарри, опубликовав фото своего колена на фоне телевизора с трансляцией матча 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».

Surgery went very well. First day of recovery starts now! #COYS pic.twitter.com/7fCdRY34Xp