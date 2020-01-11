Кейн успешно перенес операцию (фото)

Сегодня 11 января форвард лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн был успешно прооперирован. Эту новость распространил сам Кейн при помощи своего твиттера.
«Операция прошла очень хорошо. Первый день восстановления начинается сейчас», – написал Гарри, опубликовав фото своего колена на фоне телевизора с трансляцией матча 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».
1 января в выездном матче «Тоттенхэма» против «Саутгемптона» (0:1) Кейн травмировал колено, после чего ему диагностировали разрыв левого подколенного сухожилия.
В нынешнем сезоне Гарри в сумме забил за «Тоттенхэм» 17 голов в 25 матчах с учетом АПЛ и Лиги чемпионов.
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