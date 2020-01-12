Адвокат: «Локомотив» не отпустил Смолова в «Фейеноорд» Ранее нападающий уже выступал за голландский клуб.

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Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат прокомментировал интерес клуба к нападающему «Локомотива» Федору Смолову.

«Смолов хотел перейти в «Фейеноорд», но его не отпустил «Локомотив». Из-за этого переход не состоялся», - цитирует Адвоката Voetbal International.

Напомним, с июля по декабрь 2010 года Смолов уже выступал за «Фейеноорд». Он провел за клуб 14 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

В текущем сезоне в активе нападающего четыре забитых мяча и четыре голевые передачи в 19 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

«Фейеноорд» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии. В активе команды 31 очко после 18 туров.