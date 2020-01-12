Тарасов прибыл на медосмотр «Рубина» Футболист является свободным агентом.

Бывший полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов прибыл на медосмотр казанского «Рубина».

Об этом в Twitter сообщил корреспондент Sport24.ru Владислав Флегонтов.

Тарасов приехал на медосмотр «Рубина» pic.twitter.com/tV2wqqlPkC — Vladflegontoff (@vladflegontoff) January 12, 2020

Напомним, в настоящий момент полузащитник является свободным агентом. Ранее сообщалось, что Тарасов отправится на сборы с «Рубином», по итогам которых будет принято решение о будущем игрока.

Все три сбора казанцев пройдут в Турции. Первый - с 13 по 25 января, второй - с 29 января по 9 февраля, третий - с 13 по 22 февраля.

Последним клубом Тарасова был «Локомотив», за который он выступал с января 2010 по июль 2019 года. Всего он провел за клуб 188 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.

В составе сборной России Тарасов забил один гол в восьми играх.