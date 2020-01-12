Гари Невилл: Не вижу никого, кто сейчас мог бы остановить «Ливерпуль»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил восхищение игрой «Ливерпуля» в текущем сезоне.
«Это действительно большая победа. «Ливерпуль» делает все, что и должен делать претендент на победу в чемпионате. Не вижу никого, кто сейчас мог бы их остановить.
Я думаю, что любой тренер в мире хотел бы видеть Роберто Фирмино центральным нападающим своей команды. Он абсолютно невероятен, он все делает правильно», - приводит слова Невилла Liverpool Echo.
Напомним, вчера в матче 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» со счетом 1:0 обыграл в гостях «Тоттенхэм». Единственный гол забил Фирмино. В турнирной таблице чемпионата Англии текущего сезона ливерпульцы занимают первое место, набрав 61 очко в 21 матче. «Лестер» отстает на 16 очков, сыграв на одну игру больше. Победная серия команды Клоппа в АПЛ достигла 12 матчей.
19 января «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед».
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