Дмитрий Тарасов: Хочу быстрее приступить к работе и тренировкам Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сегодня прошел медосмотр вместе с казанским «Рубином» и рассказал о своем состоянии.

«Я полгода восстанавливался, о подписании речи не идет, надо посмотреть, в какой форме я нахожусь, но я тренировался много, чувствую себя отлично. С Леонидом Слуцким пока еще не виделись, но созванивались. Хочу быстрее приступить к работе и тренировкам», - цитирует футболиста Sport24.ru.

Напомним, в настоящий момент полузащитник является свободным агентом. Ранее сообщалось, что Тарасов отправится на сборы с «Рубином», по итогам которых будет принято решение о будущем игрока.

Все три сбора казанцев пройдут в Турции. Первый - с 13 по 25 января, второй - с 29 января по 9 февраля, третий - с 13 по 22 февраля.

Последним клубом Тарасова был «Локомотив», за который он выступал с января 2010 по июль 2019 года. Всего он провел за клуб 188 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.

В составе сборной России Тарасов забил один гол в восьми играх.