Магомед Оздоев: «Зениту» нужно как можно лучше начать весенний отрезок сезона Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о подготовке ко второй половине сезона.

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— Завтра команда отправляется на «Газпром» — тренировочные сборы. Соскучились по футболу за время отпуска?

— Да, успел соскучиться. Прежде всего — по партнерам, они мои друзья! Сейчас нам нужно как можно лучше начать весенний отрезок сезона, а для этого нужно хорошо потрудиться на сборах.

— Сборы — это всегда трудная монотонная работа на протяжении нескольких недель. Что для вас самое сложное в этот период?

— Нахождение вдали от дома. Остальное — не так трудно, — цитирует хавбека пресс-служба клуба.

Добавим, что после 19 туров чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице российской премьер-лиги.