Себастьян Дриусси: «Интер Майами» интересовался мной, но сейчас я в «Зените» Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси подтвердил, что со стороны «Интер Майами».

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- Да, интерес «Интера» был, но сейчас я здесь, в «Зените», - цитирует форварда «РИА Новости».

Добавим, что после 19 туров чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице российской премьер-лиги.

Ранее представитель нападающего Эрнан Берман сообщил, что американский клуб готов был заплатить 25 миллионов долларов за трансфер, но «Зенит» отказался от сделки.

Добавим, что в текущем сезоне аргентинец провел 21 матч, забил один гол и отдал один голевой пас. Его контракт в силе до 30 июня 2021 года.