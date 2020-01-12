Рамиль Шейдаев: В «Динамо» все пошло не так, как я хотел Форвард сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев рассказал об уходе из московского «Динамо».

- Уход из «Динамо» прошел совершенно нормально. Я всех поблагодарил за работу и спокойно ушел. Я всех поблагодарил за работу и спокойно ушел.

Можно ли назвать переход в «Динамо» ошибкой? Нет, конечно. Кто бы ни согласился перейти в «Динамо», когда поступило такое предложение? У меня были амбиции, но в «Динамо» все пошло не так, как я хотел, — приводит слова Шейдаева azerisport.com

Напомним, что 9 января «Динамо» сообщило о расторжении контракта с 23-летним форвардом.