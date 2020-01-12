Рамиль Шейдаев: В «Динамо» все пошло не так, как я хотел

- Уход из «Динамо» прошел совершенно нормально. Я всех поблагодарил за работу и спокойно ушел. Я всех поблагодарил за работу и спокойно ушел.
Можно ли назвать переход в «Динамо» ошибкой? Нет, конечно. Кто бы ни согласился перейти в «Динамо», когда поступило такое предложение? У меня были амбиции, но в «Динамо» все пошло не так, как я хотел, — приводит слова Шейдаева azerisport.com
Напомним, что 9 января «Динамо» сообщило о расторжении контракта с 23-летним форвардом.
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