«Фиорентина» дома обыграла СПАЛ, а «Торино» – «Болонью» - Советский спорт
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12 января 2020 19:07Футбол

«Фиорентина» дома обыграла СПАЛ, а «Торино» – «Болонью»

Матчи во Флоренции и Турине завершились с одинаковым счетом.

В 19-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» со счетом 1:0 одолела СПАЛ, а «Торино» с таким же результатом выиграл у «Болоньи».

Во Флоренции единственный гол забил аргентинский защитник «Фиорентины» Херман Песселья на 82-й минуте.

В матче «Торино» – «Болонья» все решил забитый мяч в исполнении Алехандро Беренгера. Испанский полузащитник хозяев отличился на 11-й минуте.

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