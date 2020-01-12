«Фиорентина» дома обыграла СПАЛ, а «Торино» – «Болонью» Матчи во Флоренции и Турине завершились с одинаковым счетом.

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В 19-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» со счетом 1:0 одолела СПАЛ, а «Торино» с таким же результатом выиграл у «Болоньи».

Во Флоренции единственный гол забил аргентинский защитник «Фиорентины» Херман Песселья на 82-й минуте.

В матче «Торино» – «Болонья» все решил забитый мяч в исполнении Алехандро Беренгера. Испанский полузащитник хозяев отличился на 11-й минуте.