Бывший защитник «Ростова» Сигурдссон перешел в «Копенгаген» 1 января исландец разорвал контракт с ростовским клубом.

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Сегодня 12 января защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон официально заключил полугодичный контракт с датским клубом «Копенгаген». Информацию распространил сайт действующего чемпиона Дании.

Ragnar Sigurdsson og FCK er blevet enige om en aftale, der gælder til sommeren 2020 #fcklive https://t.co/0KPGpoDvyI — F.C. København (@FCKobenhavn) January 12, 2020

Ранее Рагнар уже выступал за «Копенгаген» с 2011 по 2014 годы, выиграв чемпионат и Кубок Дании, после чего перешел в свой первый российский клуб «Краснодар».

Два прошлых года Сигурдссон провел в «Ростове». 1 января клуб РПЛ и футболист расторгли рассчитанный до 30 июня контракт по обоюдному согласию. Всего защитник в составе желто-синих сыграл в чемпионате России 53 матча.

«Копенгаген» после 20 туров идет на втором месте в таблице чемпионата Дании, набрав 46 очков.