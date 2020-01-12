Куман не захотел сменить сборную Голландии на «Барселону» Тренер сборной Нидерландов играл за каталонцев в 90-е.

Поражение «Барселоны» от мадридского «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании (2:3) породило волну слухов о скором увольнении Эрнесто Вальверде. По сообщениям испанской газеты Marca, руководители каталонского клуба обращались к главному тренеру сборной Голландии Рональду Куману.

В контракте Кумана с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт о том, что он может покинуть должность главного тренера сборной, если получит предложение от «Барселоны». Вот только в данный момент 56-летний специалист не интересно предложение сине-гранатовых, и голландец отказал чемпионам Испании. Его приоритет – выступление сборной Голландии на Евро-2020.

Куман возглавил национальную команду Нидерландов в феврале 2018 года и вывел ее в финальный турнир чемпионата Европы.

С 1989 по 1995 годы Рональд играл за «Барселону» на позиции центрального защитника и был признанным мастером штрафных ударов своего времени, забив за каталонский клуб 88 голов в 264 матчах. Завершив карьеру футболиста, Куман работал в «Барселоне» помощником Луи Ван Гала с 1998 по 2000 годы.