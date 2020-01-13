«Пари Сен-Жермен» и «Монако» выдали сверхрезультативную ничью

В игре 20-го тура французского чемпионата «Пари Сен-Жермен» и «Монако» сыграли вничью 3:3.

Неймар на третьей минуте открыл счет после передачи Марко Верратти, однако монегаски быстро вырвались вперед. На седьмой минуте отличился Желсон Мартинш, а на 13-й атака, которую начал Александр Головин завершилась тем, что Виссам Бен Йеддер направил мяч в сетку после передачи Бальде Кейта.

До перерыва болельщики на стадионе «Парк де Пренс» увидели еще два забитых мяча, ведь хозяева выиграли первый тайм со счетом 3:2. На 24-й минуте защитник «Монако» Фоде Балло-Туре стал автором автогола, предприняв неудачную попытку заблокировать удар Неймара, а на 42-й бразилец все-таки оформил дубль, реализовав пенальти, который заработал Килиан Мбаппе.

Во втором тайме «Монако» отыгрался. На 70-й минуте отличился Ислам Слимани. Законность гола проверяли при помощи системы VAR, однако судьи взятие ворот все-таки засчитали.

Полузащитник сборной России Головин отыграл за «Монако» от начала до конца встречи.

Эта ничья прервала 5-матчевую победную серию парижского клуба. «Пари Сен-Жермен» по-прежнему лидирует в чемпионате набрав 46 очков в 19 матчах. У «Марселя» 41, и провансальцы провели на одну встречу больше.

У «Монако» после 19 игр 29 очков. Команда Роберта Морено занимает восьмое место, уступая сыгравшему 20 матчей «Лиону» по дополнительным показателям.

Уже в среду 15 января «Монако» и «Пари Сен-Жермен» встретятся вновь, но уже на поле монегасков в рамках перенесенной встречи 15-го тура. Изначально матч должен был состояться 1 декабря, однако был перенесен на середину января из-за продолжительных ливней на средиземноморском побережье Франции.