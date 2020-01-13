Сарри - о победе над «Ромой»: Я доволен результатом «Ювентус» одержал четвертую победу подряд в чемпионате Италии.

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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри подвел итоги матча против «Ромы».

«Мы хорошо играли в течение 60 минут. Однако страдания на «Олимпико» против «Ромы» почти неизбежны. Мне не понравилось, что мы старались удержать лидерство, а не увеличить его. Мы хорошо действовали в течение длительного периода времени, поэтому я доволен результатом», - цитирует Сарри Sky Sport Italia.

Напомним, вчера «Ювентус» в матче 19-го тура серии А одержал гостевую победу над «Ромой» со счетом 2:1. В составе туринцев отличились Мерих Демираль и Криштиану Роналду.

«Ювентус», одержав четвертую победу подряд, выиграл первый круг чемпионата Италии. После 19 туров в активе туринского клуба 48 очков. Занимающий вторую строчку «Интер» набрал 46.

«Рома», впервые в сезоне проиграв два матча кряду, по итогам тура опустилась на пятое место. У римлян 35 очков.

19 января «Ювентус» примет «Парму», а «Рома» сыграет в гостях против «Дженоа».