Неймар: Я считаю, что «ПСЖ» играл лучше, чем «Монако» Парижане продолжают лидировать в чемпионате Франции.

Загрузка...

Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал итог матча против «Монако» в чемпионате Франции.

«Считаю, что «ПСЖ» играл лучше. Было множество нереализованных моментов. Великолепно действовали оба вратаря. У «Монако» хорошая команда, но мы выше и должны показывать это на поле. Если бы сыграли лучше, то получили бы три очка», - приводит слова Неймара RMC.

Напомним, матч 20-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» - «Монако» завершился со счетом 3:3. В этой игре бразильский нападающий оформил дубль.

Парижане по-прежнему лидируют в чемпионате, набрав 46 очков в 19 матчах. У «Марселя» 41, и он провел на одну встречу больше.

В активе «Монако» после 19 игр 29 очков. Команда Роберта Морено занимает восьмое место.

Уже в среду, 15 января, «Монако» и «ПСЖ» встретятся вновь, но уже на поле монегасков, в рамках перенесенной встречи 15-го тура.