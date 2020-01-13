Роберто Морено: Я очень доволен ничьей с «ПСЖ» Парижане продолжают лидировать в чемпионате Франции.

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Главный тренер «Монако» Роберт Морено поделился эмоциями после матча против «ПСЖ».

«Игроки «Монако» должны быть счастливы, я очень доволен этим результатом и хочу поздравить их, они провели отличный матч. Мы знали, что «ПСЖ» очень силен на домашнем стадионе, и играли на нашей сильной стороне - контратаке. «Монако» может обыграть все команды. Это наша философия», - приводит слова Морено L'Equipe.

Напомним, матч 20-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» - «Монако» завершился со счетом 3:3.

Парижане по-прежнему лидируют в чемпионате, набрав 46 очков в 19 матчах. В активе «Монако» после 19 игр 29 очков. Команда Морено занимает восьмое место.

Уже в среду, 15 января, «Монако» и «ПСЖ» встретятся вновь, но уже на поле монегасков, в рамках перенесенной встречи 15-го тура.